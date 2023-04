Gerli ja Martin Parmase pere on aegade jooksul talunud ebaõiglast suhtumist: linna peal kõlasid uskumatud vandenõuteooriad

Gerli ja Martini tütre Amanda tantsukarjääri saatnud kiire edu tekitas võistlustel tahapoole jäänutes tihti kadedust. „Kuulsin linna pealt uskumatuid vandenõuteooriaid, et suure rahapakiga on tulemusi manipuleeritud. Praegu teevad sellised jutud nalja – mulle on kasvanud paksem nahk. Lõppude lõpuks jäävad kaotajateks kadeduseussid,“ avaldab Gerli.