HÜVA NÕU | Uute oskuste õppimise 8 lihtsat sammu investor Kaspar Arenilt

Ettevõtja, digiturundaja ja investor Kaspar Aren tõdeb, et hakata investeerima, on vaja kapitali, aga selle jaoks, et omandada kapitali, on vaja suurendada sissetulekuid. Aga selleks, et suurendada enda sissetulekut, tuleb omandada uusi või samas valdkonnas väärtuslike oskuseid. Oskuste omandamiseks on vaja aga seada eesmärke. Kuidas seda edukalt teha?