PILDIGALERII | Tiina Talumehe värske moekollektsioon mõlgutab juba ilusaid suveunistusi ja lubab ka veidike vallatust

Esimesed hommikused päikesekiired paitamas palgeid, tuul kõrva sosistamas lugusid saabuvatest seiklustest ja helgetest hetkedest. Õhus virvendamas lootuse lõhna. Nüüd juba iga päev tõuseb päikene aina varem ja peagi saabub maagiline hetk, mil vaid viivuks kohtuvad Koit ja Hämarik ning kohale jõuab Eestimaa lummav ja haruldane suveaeg. Küll lühikene aga püüdlik! See valgete ööde romantika. See palavalt tervitatud pingeid vabastav aeg, mil kõik on võimalik ja kõik on alles ees.

„See kõik on tulemas!“ on moelooja Tiina Talumees optimismist laetud. Kollektsioon „Sunrise“ tähistab uute alguste rõõmu ja räägib lugusid helgemast homsest. Mõlgutab ilusaid suveunistusi ja lubab ka veidike vallatust.

Vaata pilte glamuursest showst ja seda väisanud publikust!