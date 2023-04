Alec Baldwini filmi "Rust" võtted jätkuvad hoolimata operaatori surmast

BBC Newsi teatel algasid võtted sel neljapäeval uuesti, kuid mitte enam New Mexicos, kus Ukraina päritolu operaator Halyna Hutchins 2021. aasta oktoobris õnnetult hukka sai, vaid Montana osariigis. Hollywoodi staar Baldwin, kellele on esitatud süüdistus Hutchinsi surma põhjustamises ettevaatamatusest, on endistviisi „Rusti“ peaosas. Ta kinnitab endistviisi, et pole operaatori surmas süüdi.