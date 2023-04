VIIS AASTAT TRAAGILISEST PÄEVAST: nii möödusid DJ Avicii viimased elunädalad

Surma põhjust esialgu ei avaldanud. 21. aprillil teatas Omaani politsei, et kuritegu ei kahtlustata. Levisid kuuldused, et Avicii oli läinud vabasurma. Muusik oli aastaid maadelnud ärevuse ja masenduse, kuid ka teiste ränkade tervisehädadega, mis paljuski olid põhjustatud alkoholist. Sellega püüdis DJ oma närve ravida. Kuigi Avicii tahtnuks muusikaelust taanduda, avaldas mänedžment talle esinemiseks survet. Panused olid suured, Rootsi staarist sõltus paljude inimeste teenistus. 2016. aastal teatas muusik, et lõpetab tuuritamise, kuid räsitud tervis ja psüühika ei taastunud.