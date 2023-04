MOODNE LÄHENEMINE! Laulja Jennifer Marisse Cohen läks pikaaegsest kallimast lahku vägagi ebatavalisel viisil: paljudes inimestes tekitas see küsimusi

„Mul on tunne, justkui leiutasime eriti ilusa viisi, kuidas rahumeelselt lahku minna,“ räägib nüüdsest vaba ja vallaline lauljatar Jennifer Marisse Cohen (24). „Minu jaoks oli see täiesti arusaamatu, et kui ma olen olnud inimesega viis aastat koos, kuidas see oleks üldse võimalik, et me lihtsalt istume maha ja järgmisel päeval juba ta pakib asju, et välja kolida. Meie mõlema jaoks oli oluline, et see protsess oleks hästi valutu. Paljudele inimestele oli see aga suur küsimärk.“