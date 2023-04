KUIDAS KÜLL AEG LENDAB! Carl Philip ja Sofia avaldasid esikpoja sünnipäeva puhul vahva portree

Uudist vahendav Iltalehti märgib, et tiitli poolest on särasilmne prints Alexander Södermanlandi hertsog. Poiss on oma tädi Victoria, tema kahe lapse ning oma isa Carl Philipi järel Rootsi troonipärimisjärjekorras viiendal kohal. Tal on kaks nooremat venda: Gabriel ja Julian.