Raivo Suviste: „Väino oli kahtlemata „Õnne“ seriaali üks tugisammastest.“

„Väino oli kahtlemata „Õnne“ seriaali üks tugisammastest, kes ilmus rahva ette juba selle esimeses osas. Ja suurepärane, et suutis peaaegu et kolmkümmend aastat vastu pidada, sest just sügisel Morna linna ja Õnne tänava lood nii vanaks saavad. Mis seal salata, Väino tervis oli viimastel aastatel ikka väga kehvakene ja eks ta pingutas mehemoodi, et kaasa lüüa. Olime kõik „Õnne“ trupis seda meelt, et niikaua kui vähegi võimalik, võiks ta Õnne tänava tegemistes kaasa rääkida,“ ütleb produtsent.