Andra Teede: „Nüüd siis on Laine ja Alma mõlemad oma mehed kaotanud.“

„Mulle oli Krissu figuur hästi tähis, sest ta oli justkui mu vanaisa põlvkonna esindaja. Esiteks, mu enda vanaisa oli väga suur „Õnne 13“ fänn, kes aga kahjuks lahkus siitilmast kaks aastat enne, kui mina „Õnnet“ kirjutama hakkasin. Nii et mul on väga kahju, et vanaisa ei saanudki teada, et ma ühel ilusalt päeval hakkasin tema ühe lemmiksarja stsenaristiks. Nii olengi alati mõelnud, et vähemalt on meil Väino. Aga jah, nüüd pole siis kahjuks ka enam teda,“ ohkab Teede. „Aga ma loodan, et ta esindas paljudele eestlastele sellist toredat vanaisa tegelaskuju.“