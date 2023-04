Luule Komissarov: „Me kasvasime Väino Areniga kolmekümne aastaga täitsa kokku.“

Veel mõned aastad tagasi muheles Väino Aren, et isegi kui ta end kodus olles viletsalt tunneb, siis „Õnne 13“ võttel on kõik valud kui peoga pühitud. Lisas veel, et on valmis sarjas jätkama nii kaua, kui jaksab. „Mulle jääb ta meelde sellisena, nagu ta võtteplatsile tuli,“ räägib Luule. „Alati viskas ta väikse killu, meie kõik saime naerda. Kõige toredam oli aga see, kuidas ta ise oma nalja üle naeris ning oli rõõmus, et teised ka naersid.“