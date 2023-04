HÜVA NÕU | Miks oled teinud ainult seda, mida teised sinult ootavad?

Elu eesmärki on keeruline lahti sõnastada, kuna selle paneb iga inimene enda jaoks paika individuaalselt. Osadele on elu eesmärgiks lihtsalt nautimine ja kogemine, teistele arenemine ja kasvamine, erinevate taipamiste ning kogemuste saamine elult. Kolmandatel võib selleks hoopis olla teiste inimeste aitamine. „Ma arvan, et üheks elu eesmärgiks võib olla enda elu eesmärgi leidmine,“ ütleb coach ja koolitaja Maria Baydar. Kuidas seda siis leida?