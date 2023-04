Urmas Vaino karjääripöördest: „Minu vanuses inimene ei saa endale lubada sellist asja, et ta ei mõtle ette.“

Vainot näeb tele-ekraanil veel käesoleva hooaja lõpuni, „UV Faktor“ on viimast korda ETV kavas 23. mail. Kas kuuajaline soojamaareis on Vainol juba pärast viimast saadet broneeritud? „Ei, absoluutselt mitte! Mais on Eestis ka piisavalt soe, pole vaja tormata reisi broneerima,“ sõnab ta Õhtulehele.

Kas telemees ei plaanigi end korralikult välja puhata? „Mul ei ole puhkuseplaane. Olen mõelnud, et hakkan neid alles tegema. Kindlasti on mõned raamatud, mis tahavad lugemist. Seda mõtlevad aga paljud puhkajad. Siiski avastavad puhkajad puhkuse lõpuks, et nad pole neid raamatuid isegi kätte võtnud,“ nendib ta muiates. „Puhkus pole asi, mida üle tähtsustada. Pigem ootan rohkem seda tunnet, et ma ei pea järgmisel nädalal ega ka kuu aja pärast saadet tegema.“

Siiski loodab Vaino, et tema tööde ja tegemiste kalender täiesti tühjaks ei jää. „Seal on teisi asju ka peale saadete. Need võiks ka sinna jääda, lihtsalt muster võiks muutuda.“

Ennast nõunikuametis ei näe

Kindlat edasist plaani teleajakirjanikul enda sõnul veel paigas pole. „Minu vanuses inimene ei saa endale lubada aga sellist asja, et ta ei mõtle ette. Kindlasti olen ette mõlenud, aga mis see uus töö täpselt olema saab, selgub hiljem.“

Vaino lükkab ümber sahinad nagu läheks ta mõnele poliitikule nõunikuks. „Ei, ma ei kujuta ette! Öelge mulle parem mõni kuulus influencer, kelle Insta infot peale annab!“

Hmm! Näiteks Liina Ariadne Pedanik? „Jah, tema postitusi on mu laps ka jälginud. Arvangi, et Ariadne on tänapäeva ühiskonnas nõunik. Ariadne on mõjukam nõunik kui mõne ministeeriumi nõunik palgalisena seda nõu andes on. Mulle pole ühtegi sellist pakkumist tulnud. Seega seda ma küll ei ütle, et kellelegi otseselt nõunikuks läheksin.“