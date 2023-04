Kulukas lõbu! Stefan Airapetjan pulmade planeerimisest: poleks elu sees arvanud, et sellega on nii palju jamamist

„Oi, nii palju tööd. Poleks elu sees arvanud, et sellega on nii palju jamamist. Kõik on nii kallis,“ rääkis Stefan Airapetjan pulmade korraldamise väljakutsetest. Kenakese summa viivad kukrust nii pulmapaiga broneerimine kui abielusõrmused. Stefan sõnab, et nüüd suudab ta paremini mõista ka neid paare, kes pole oma kallimaga asja veel ametlikuks teinud. „See on ikkagi päris kallis lõbu,“ tõdeb ta.