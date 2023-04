JALAHOOP VÄHILE! Estonia balletiartist Francesco võitles ennast tagasi lavale: „Võtan nüüd elult kõik, mis võtta annab.“

„Mu rinnaesisele tekkis munakujuline moodustis. Näitasin ka isale seda muhku oma rinnakul ning ta algul arvas, et see võib olla lihtsalt rasvkasvaja ehk lipoom, aga siiski soovitas mul ennast arstile näidata. Ta ei arvanud, et see võiks midagi halba tähendada,“ räägib Francesco kuidas kuri haigus endast märku andis.