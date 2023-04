„PUUDUTA MIND“ 273. SAADE | Ants Rootslane: harjusin peksmisega ära, sest iga avalik peksmine tõi mulle terve hunniku uusi kliente

Sari „Uus algus Ants Rootslasega“ on toonud mehe ellu nii armastajaid, kui ka vaenlasi ning on käivitanud nõiajahi. Miks ja kuidas Ants ellu kavatseb jääda? „Kui ma ühel päeval enam ei viitsi meedias eksisteerida, siis ei juhtu minu elus ka midagi hullu. Minu jaoks on see mingis mõttes nagu mäng,“ ütleb Rootslane.