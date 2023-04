ÕL TV | Triin Luhats: „Tanel Padar ei võta enam mu kõnesid vastu, sest kardab miniseelikus lavale sattuda!“

Tuleb välja, et Triin Luhats tõepoolest ei maga ja ei söö. „Olen aru saanud, et kui sööd, siis kulutad osa energiast seedimisele. See tähendab, et energia, mida võiks kuskil mujal kasutada, läheb seedimisele,“ ütleb ta. Magamisega ei ole lood paremad: „Mulle on antud uudishimu, mis on elu vastu nii suur, et mul on kahju magada. Mul ei ole und ka!“