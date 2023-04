VIDEO | Kas mäletate, kuidas Nicolas Cage kultusfilmis elusa prussaka ära sõi?

59aastane Cage meenutas prussakaintsidenti Yahoo! Entertainmenti intervjuus, mille ta andis koos Nicholas Houltiga, oma ekraanipartneriga uuest vampiirikomöödiast „Renfield“. Cage kehastab filmis Draculat. Hoult pidi võtteil mitmesuguseid putukaid sööma - need olid kaetud karamelliga, et need paremini alla läheksid.