GALERII JA REPORTAAŽ | Kultuurielu lööb tasku pihta? 2 Quick Starti tribuutkontserdi külastaja: „Paar aastat tagasi maksid välismaa esinejate kontserdid sama palju.“

„Mul on ikka võimalik kontsertidel käia. Noortel võib-olla mitte nii väga. Mu enda lapsed ütlesid, et piletid on liiga kallid,“ tunnistas Pärnus 17. aprillil toimunud 2 Quick Starti tribuutkontserdil käinu. Kultuurielamuste nimel õpivad inimesed aga säästma ja prioriteete seadma. Kuivõrd kõvasti lööb kontsertidel käimine Eesti rahvale tasku pihta ning kui palju on nad nõus ohverdama, et endiselt seltskonnaelus osaleda?