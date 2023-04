KANYE VEIDER ERAKOOL: lapsed tohivad süüa vaid sushit; tunnid toimuvad esimesel korrusel, sest Ye kardab treppe!

Cecilia Hailey ja tema tütar Chekarey Byers alustasid Westi vastu kohtuteed, väites Los Angelese maakonna ülemkohtusse esitatud hagis, et muusik vallandas nad Donda Academyst ebaseaduslikult. Cecilia võeti Kanye kadunud ema (Donda West suri 2007. aastal ilulõikuse tüsistustesse) nime kandvasse õppeasutusse tööle mullu, Chekarey tänavu. Ema ja tütar vallandati märtsis - hagi teatel selle eest, et nad olid korduvalt tähelepanu juhtinud kooli ebakohtadele turvalisuse, tervishoiu ja õppetöö alal. Lisaks väidavad hagejad - kes on mustanahalised -, et West diskrimineeris neid rassiliselt.