Ove Musting: „Seda, et koroona võtted katkestab, ei juhtunud ühe korra.“

Kiusatuslikku mõtet, et jätaks „Kalevi“ sinnapaika ning ootaks paremaid aegu, tegijate pähe ei tekkinud. Mitte kordagi. Mis sest, et pauside aegu oli motivatsioon pärsitud. „Siht oli nii suur, ettevalmistus oli nii suur, et küsimust polnud,“ lausub režissöör. „Pigem oli see väsitav, kui oled võtteiks valmis, aga jälle öeldakse, et ei saa, ning tekib sundpaus.“