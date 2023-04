VÕTTIS SÕNATUKS! EFTA-l tunnustatud Juhan Paadam: ma tõesti ei oodanud, et laval kõlab „Everybody“

Enne, kui EFTA 2023 lavalt hüüti maha, et autasu panuse eest Eesti televaldkonda laureaadiks on Juhan Paadam, kõlas üle aastakümnete 2001. aasta Eurovisioni lauluvõistluse võidulugu „Everybody“. „Üllatus oli niivõrd suur, et võttis sõnatuks või õigemini ajas sõnad segamini,“ muheleb Juhan. „Kasutan võimalust ja tänan südamest Dave'i, Tanelit, Kairet, Dagmarit ja bändi. See üllatus oli tõeliselt vapustav ning peale selle oli Dave'i ja Tanelit üle mitmekümne aasta tore taas koos näha. Arvan, et see oli kingitus kogu saalile ja kogu rahvale – see oli suurepärane.“