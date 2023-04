Elina Reinold: „Ei ole midagi mul Freya valmis – kogu aeg leiutad uuesti.“

Elina kehastatav Freya Narvik on Frida õde, erialalt füüsik, kel polnud alguses vähimatki tahtmist detektiivitööga tegeleda. Ent lõpuks kujunes temast saatuse tahtel vaat et ärksam detektiiv kui Fridast. „Freya mängimine on toonud mulle väga suurt rõõmu,“ lausub Elina, et siin mängivad kokku erinevad tegurid: äge stsenaarium, head kolleegid ning tugev meeskond.