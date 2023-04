Tiit Sukk: „EnsV“ võtteplatsil on skisofreenilisi olukordi olnud küll

„Üle oma varju ei hüppa,“ muheleb Tiit noid skisofreenilisi hetki kirjeldades. „Enne võtte algust räägime asjad läbi. Režissöör Liis Jürimäe võtab enda peale „Start!“ ja „Stopp!“ hüüdmise, operaator Mait Mäekivi teab ka asja – lavastaja ülesanded jäävad nende peale. Sest siis, kui ise mängin, ma ise asja monitorist ju ei näe. Ent siis, kui oleme teiste näitlejatega platsil, tekib omakorda raske situatsioon – nii mõnigi kord mõtlen, et näitleja, kes Paavo Kadakut mängib, pidanuks hoopis teistmoodi mängima. See on tõesti päris keeruline olukord.“