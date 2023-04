Vihatud eksmees sai Lisa Marie Presley kaksiktütarde hooldusõiguse endale

Los Angelese kohtunik määras 61aastase Lockwoodi eelmisel neljapäeval oma 14aastaste kaksiktütarde Harperi ja Finley seaduslikuks eestkostjaks, ehkki uudist vahendava New York Posti insaiderite väitel oli see küll viimane asi, mida kadunud Lisa Marie oleks tahtnud. Varem sahistati, et teismeliste tüdrukute eestkostjaks võib saada nende täiskasvanud poolõde, Hollywoodi täht Riley Keough („Daisy Jones & The Six“) või emaema Priscilla Presley.