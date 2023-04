ARVUSTUS | Kui üks uks sulgub, siis teine avaneb. Fantaasiarikas animatsioon „Suzume“ on Shinkai vääriline kinoelamus

„Suzume“ lugu räägib 17-aastasest tüdrukust Suzume, kes ühel päeval teel kooli näeb mahajäetud varemetes üksikut ust. Ta suurest uudishimust avab selle ja läheb kooli, kuid veidi peale saab terve linn maavärina hoiatuse. Suzume näeb kooli aknast, et mingisugune suur punane ussilaadne moodustis tuleb sealt samast kohast kus see uks oli, kuid keegi teine seda veidrat udukogu ei märka. Suzume jookseb suures paanikas seda ust sulgema kui leiab sealt eest noore üliõpilase Souta, kes juba proovib seda ust sulgeda. Souta tööks ongi nende uste sulgemine, et vältida katastroofe, mida see salapärane uss kaasa toob. Nüüd need kaks noort alustavad veidrat ja emotsionaalset seiklust läbi Jaapani, et see suur uduuss ei saaks maavärinaid tekitada.