ÕL VIDEO | LAULUPIDU LÄHENEB! Sajad pillimängijad kogunesid ettemängimiseks TalTechi: see toob eesti rahvasse ühtsustunde!

Õhtuleht püüdis kinni Tuletõrje puhkpilliorkestri trummimehe, kellel seljataga juba 18 laulupidu. Tema arvates on laulupidu üks eesti kultuuri alustalasid. „On tulnud uued pillid ja võimalused ning tehnika on arenenud. Halvemaks pole läinud, ikka helgema poole,“ rääkis meesterahvas muutustest laulupeol läbi aastate. Muhe trummiõpetaja lisas, et ilma pillimänguta ei saa, kuna siis läheb elu igavaks!