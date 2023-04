ÕL VIDEO | LAULUKAARE ALLA PÄÄSEMISE NIMEL! Sajad pillimängijad kogunesid laulupeo ettemängule: see on vägev tunne, kui saad osalejana panustada

Suvine noorte laulu- ja tantsupidu läheneb kiiresti ja möödunud nädalavahetusel said Tallinna tehnikaülikooli aulas kokku pea 1000 pillimängijat, et selgitada välja need orkestrid, kes pääsevad suvel laulukaare alla. Õhtuleht käis proovis kohapeal ja uuris, kuidas on ettevalmistused läinud ja mis ikkagi kutsub inimesi ikka ja jälle laulupeol osalema.