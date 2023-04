Kuidas tavalisest maatüdrukust sai Eesti esimene virtuaalne assistent, keda inspireerivad edukad ettevõtjad, kes on korda saatnud suuri asju

Eesti esimene virtuaalsete assistentide mentor ja koolitaja Liina Ostumaa kirjeldab end tavalise Kesk-Eesti maatüdrukuna täiesti tavalisest perest, kus käidi palgatööl. Toit oli alati laual ning kodus turvaline olla. Lapsepõlves puudus tal kokkupuude ettevõtjatega ning ta ka ise poleks iial arvanud, et ise ettevõtjaks saab. Liina sõnul oli ta klassikaline tubli ja töökas tüdruk, kellel jagus siiski ka järjepidevust ja jonnakust, et ajada taga seda, mida soovis. Nüüdseks on ta Eesti esimese Assistendikooli asutaja ning kirjutanud ka esimese virtuaalse assisteerimise teemalise raamatu „Ma ei tea, aga ma uurin välja“.