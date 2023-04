ÕL VIDEO | Parim filminäitleja Maarja Johanna Mägi: ma ei oleks uskunud, et ükskord sellises kohas olen

Eesti filmi- ja teleauhindadelt parima naisnäitleja tiitli pälvinud Maarja Johanna Mägi poleks kunagi arvanud, et ta jõuab enda elus sellisesse kohta nagu praegu. „Kui tundub, et sina pole üldse see tüüp, kes peaks kunagi selle auhinna saama, siis võib ikkagi nii juhtuda,“ julgustab näitlejanna ka teisi suurelt unistama.