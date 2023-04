ÕL VIDEO | Parim naisnäitleja Elina Reinold: „Kättemaksukontorit" võib lõputult teha, sest näitlejameisterlikkuses on alati arenguruumi!

Näitlejanna sõnul on „Kättemaksukontori“ fännid kümne aastaga saanud juba täiskasvanuks, kuid tõdeb, et uusi fänne kasvab kogu aeg peale. „ Ei ole nii, et ainult lapsed seda vaataks. Päris mitmed kassapidajad või õed tulevad haiglates juurde ja räägivad sellest seriaalist,“ pajatab juba kümme aastat Freya tegelaskuju kehastanud Reinold.