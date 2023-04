EFTA 2023: „Kalev” ees ja „Apteeker Melchior. Viirastus“ järel

Kui EFTA oma auhindade nominendid välja kuulutas, oli selge, et sel aastal on tegu kahe mängufilmi maavõistlusega. „Kalev“ ees ja „Apteeker Melchior. Viirastus“ järel. Kahe favoriidi järele jäi tükk tühja maad, sest nonde filmide tegijad on nomineeritud vaat et kõigis kategooriates. Lõpuks võitis sport. Ehk „Kalev“.