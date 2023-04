ÕL VIDEO | Brigitte Susanne Hunt saabus EFTA galale üleni mustas: olen väsinud ja mul on palju tööd

Tõsielustaar Brigitte Susanne Hunt on veendunud, et „Vallaline kaunitar“ tänavu EFTA galalt võitu koju ei too. „See ei morjenda mind sugugi. Ega auhind ei ole kõige tähtsam, tähtis on osavõtt!“ kommenteerib Brigitte, kes saabus Alexela kontserdisaali musta kübara ja kleidiga.