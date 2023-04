Arvo Kruusement: „Üksi filmi ei tee. Võid ju karjuda: „Mootor!“ Ent mootor seisab paigal ega juhtu mitte midagi!“

Kui režissöör Arvo Kruusement (94) tahtis teha Tammsaare „Tõe ja õiguse“ II osa põhjal mängufilmi, kõlas eitav vastus. Ehkki ta oli kaasstsenarist, kulgesid tema mõtted kolleegi omadest hoopis kaugele. „Läksin EKP Keskkomitee kultuuriosakonda seltsimees Olaf Utti juurde,“ meenutab ta. „Mõtlesin, Utt on mõistlik ja küllaltki arukas mees ning on mulle toeks. Tema ütles aga, et ma ei mõtle üldse marksistlikult Tammsaarest, ei saavat Tammsaarest üldse aru ja aitab teile Lutsust küll.“ Juhtus aga vastupidine.