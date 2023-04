Siiri Sisask: „Selline tunne, et pirukas on ammu ära jagatud.“

USALDAB ELU: „Me mõtleme, et me ise otsustame ja määrame ja teeme, ja mõnikord see ongi nii, aga tegelikult on ikka elu kõige targem,“ mõtiskleb Siiri. Elu tuleb usaldada ning osata tema märguandeid ja vihjeid tähele panna. Foto : Erki Pärnaku