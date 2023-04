„KINOSAADE“ 197. OSA | Michael Jordani "AIR" on vabalt üks aasta parimaid filme. Lisaks kuulajamängu III episood

Hetkel on kinodes kaks promofilmi - „Super Mario Bros. film“ ja „Air“, kus üks on suur Nintendo videomängu Super Mario reklaam ja teine Air Jordanite brändilugu. Samal ajal mõlemad filmid on imelised, kus esimene on laste jaoks hüpnotiseeriv ja teine korvpallisõprade märg unenägu. Kahjuks on „Air“ puhul tegemist ühe aasta parima filmiga, mida mitte keegi ei näe. Head kuulamist ja vaatamist!