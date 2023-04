Rootsi kuningas jagab uues dokfilmis paarisuhtenippi, kuid ühe küsimuse peale võtab maad kisendav vaikus

76aastane Rootsi kuningas on tuntud mehena, kes armastab hoida võimalikult madalat profiili, kirjutab Ilta-Sanomat. Seetõttu on erakordne, et Rootsi režissöör Karin af Klintberg (50) sai esimese ajakirjanikuna loa jälgida lähedalt kuninga elu ja tööd ning vormistada see dokfilmiks. Poolteisetunnine „Kungen“ („Kuningas“) on esimene dokfilm valitsevast Rootsi monarhist tema eluajal.