Ukraina esileedi saatis Kumu näitusele südamliku videotervituse: „Kultuur võidab. Tulevikku ja sellega seotud unistusi ei saa tappa.“

Ukraina esileedi sõnul tunnevad ukrainlased just praegu, sõja ajal, et hukatud ja represseeritud kunst on lõpuks ometi teel võidule: „Sest me mäletame oma futuriste. Nad pakuvad meile tuge ja inspireerivad meid. Maailma muuseumid toetavad meid aga sellega, et toovad päevavalgele tõe paljude tunnustatud kunstnike Ukraina juurte kohta.“