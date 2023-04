NAINE, KES TEGI MINISEELIKUST MOEHITI: suri legendaarne moelooja Mary Quant

Miniseelik ja mikropüksid on moes tänini. Quanti lauset „Naine on nii vana kui tema põlved“ aitab au sees hoida näiteks Prantsuse esileedi Brigitte Macron. 70aastaseks saanud proua Macron on küpseski eas oma võrratut säärejooksu minikleidiga toonitanud. Omal ajal mõjus aga paljastav riideese skandaalselt ning põhjustas usuringkondades paksu pahameelt.