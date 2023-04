Kes peaks kehastama uut Harry Potterit? Kinostuudio avaldas J. K. Rowlingu raamatutel põhineva tulevase sarja esimese teaser'i

Ajavahemikus 1997–2007 ilmunud kõigil seitsmel „Harry Potteri“ raamatul põhinevast seriaalist saab kümnendipikkune sari, mis on toodetud suure armastuse ja hoolega, väitis Warner Bros. Discovery tegevjuht David Zaslav Hollywood Reporteri teatel. „Seriaalis on uued näitlejad, kes juhivad uut fännide põlvkonda. See on täis fantastilisi detaile, armastatud tegelasi ja dramaatilisi kohti, mida Harry Potteri fännid on armastanud üle 25 aasta,“ lisas ta.