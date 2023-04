ARVUSTUS | Videomängu sünnilugu. Tõsielulise draama „Tetris“ kõik jupid langevad õigetesse kohtadesse

Esimesel pilgul on raske mõista, et millest täpselt saab rääkida Tetrise mängul põhinev film, sest olgem ausad - see mäng on geniaalse lihtsuse sünonüüm, kuid mitte midagi nii erilist. Selle ilmumise teekond on siiski äärmiselt põnev. Eluaegse mängurina ja kultuurikriitikuna olen muidugi näinud dokumentaalfilme ja lugenud kümneid lugusid Tetrise sünni kohta, kuid enamus inimesi pole mõelnud, et siin võiks olla midagi huvitavat. Jon S. Bairdi lavastatud ja Noah Pinki stsenaariumil vändatud ajalooline pinevustriller seob päriselulised faktid ja Hollywoodi fantaasia, et pakkuda üks tõeliselt meelelahutuslik filmiõhtu.