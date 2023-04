Anastassia Kovalenko-Kõlvart paljastab, kuidas ta abikaasaga kurameerima hakkas: ma ei osanud isegi mõelda, et ta veel vallaline on

Kaks poliitikut viis kokku töö. Abikaasast 14 aastat vanem Mihhail märkas Anastassiat aastate eest Tallinna linnavolikogus, kus tema oli esimees ja Kovalenko liige. „Huvitav oli see, et me hästi pikalt isegi ei suhelnud ega vahetanud ühtegi sõna. Meil läks päris pikalt aega, enne kui me esimest korda niimoodi ametlikult lähemalt rääkima hakkasime,“ meenutas Kovalenko-Kõlvart saates.