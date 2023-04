13 naist süüdistab filmistaar Gerard Depardieu'd seksuaalvägivallas

Prantsuse filmikuulsust Gerard Depardieu'd (74), kellele on esitatud süüdistus noore naisnäitleja vägistamises aastal 2018, tabas rida uusi süüdistusi. Veebiväljaandes Mediapart avaldatud uurimuses kinnitab 13 naist, et Depardieu on neid seksuaalselt ahistanud.