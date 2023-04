ARVUSTUS | Kahetunnine reklaam? Spordidraama „Air“ on selle aasta üks parimaid filme, mida keegi ei näe

Halb turundus nõuab järgmise ohvri, sest sellise pealkirjaga nagu „Air“ ja niivõrd suvalise postriga kaugele ei jõua. Millest film „Air“ räägib? Reklaamidel istuvad inimesed laua taga ja räägivad telefoniga, seega see võib olla millest iganes. Boeing lennufirma alustamisest või õhkmadratsi loomisest - iga pakkumine antud juhul on täiesti reaalne. Miks ei ole filmi nimeks „Air Jordan“ ja igal reklaamil seda kuulsat jumpman logo? Ben Affleck on lavastanud imeliselt kaasakiskuva päriselulise draama, mida kahjuks enamus filmisõpru ei näe, sest seda on täiesti valesti (ja vähe) turundatud.