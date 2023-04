PILDID | Tanel Veenre avas väga erilise näituse üheaegselt kahes vanalinna galeriis

Hiljuti avas ehtekunstnik Tanel Veenre oma näituse EX POST üheaegselt A-Galeriis ja Draakoni galeriis. Kahes ruumis toimuv näitus on üleval Draakoni galeriis kuni 29. aprillini ning A-Galeriis kuni 6. maini. 22. aprillil toimub A-Galeriis Tanel Veenrega ka avalik kunstnikuvestlus, millele järgneb näitusetuur koos autoriga. Näituse külastus ja kunstnikuvestlusel osalemine on tasuta.

Vaata pilte näituste avamiselt!