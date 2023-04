19aastane "Stranger Thingsi" täht kihlus Jon Bon Jovi pojaga

View this post on Instagram

20aastane Jake, kes tegeleb samuti näitlemisega, on Bon Jovi ja tema naise Dorothea neljast lapsest vanuselt kolmas. Kuulus paar on abielus olnud üle kolmekümne aasta.

Õhtuleht kirjutas Millie ja Jake'i armuloost esmakordselt 2021. aasta juunis, mil nad tabati New Yorgis käsikäes patseerimas. Hiljem on „Stranger Thingsi“ täht paljastanud, et nad tutvusid Instagrami vahendusel. „Ja me olime natuke aega sõbrad, ja siis … mis ma oskan ütelda?“ muigas ta.