JÄRJEKORDNE KOKKUSATTUMUS? Liina Stein nimetab talle esitatud kopeerimise süüdistust naeruväärseks: need on nii erinevad kleidid!

Üks tähelepanelik moefänn märkas Tallinn Fashion Weekil Liina Steini sõu ajal, et tema efektsed roosad tüllkleidid uuest kollektsioonist on kahtlaselt sarnased Itaalia moelooja Giambattista Valli loodud rõivastega. Kas tegu on järjekordse juhusliku kokkusattumusega või on kodumaisel disaineril kestev ideekriis?