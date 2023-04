ARVUSTUS | VÄRVID JA ENERGIA. Imeline „Super Mario Bros. film“ tuletab meelde, et mis tunne oli olla laps

Väsimatu Itaalia juurtega Brooklyni torumees Mario on meelt lahutanud juba mitu põlvkonda ning see hoog ei kuidagi raugemas. Nintendo on seda brändi lüpsnud rohkem kui LucasFilm „Star Warsi“ ja nad hoiavad raudse käega kinni reeglist, et pole vaja muuta seda, mis pole katki. Nintendo filosoofia teha sama mängu neli aastakümmet selgelt töötab läbi iga meediumi, sest isegi animatsioonina on tulemus vapustav.