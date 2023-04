NOORED UUEST RIIGIVÕIMUST: „On kaks võimalust – kas tõmbame püksirihmad koomale või teenime rohkem raha.“

EKRE esimehe Martin Helme tütrele Helenale (20) lähevad korda just majanduslikud teemad. Seda enam, et pool aastat tagasi kolis ta vanematekodust välja, et elada iseseisvat elu. Selleks, et maksta ära üür ja muud kulud, rabab Helena lisaks õppimisele koguni kahel töökohal. Suunamudija Kristina Pärtelpoeg (29) ohkab: „Hetkel ei paista koalitsioonilepingus mitte miski rõõmu tekitavat, aga annan teada, kui lõpuks midagi peaks rõõmu pakkuma.“