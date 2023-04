Renate Keerd: „Kasvasin kulisside vahel, müterdasin lapsena teatrikoridorides ja lava taga ja loomulikult on see mind väga palju mõjutanud.“

KOREOGRAAFIST SAI LAVASTAJA: „Läksin koreograafiat õppima teadmisega, et eelkõige tahan saada lavastajaks. Minu eesmärk oli luua endale omane teatrikeel. Tundsin, et sümbiootiline teatrilaad on mulle kõige omasem, et saan läbi selle end kõige ehedamalt väljendada, ilma piirideta,“ räägib Renate Keerd. Foto : Robin Roots