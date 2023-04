TOP 5 | Tim Bluz hindab uue parlamendi moevalikuid: kuidas saab usaldada kogu rahva heaolu inimestele, kes ei suuda isegi oma garderoobi eest hoolitseda?

Kuidas peab välja nägema tõeline rahvaesindaja? Kas ta peab olema tagasihoidlik, et inimestega usaldusväärseid suhteid luua, või kandma hoopis haute couture'i, et kõrgete ideaalide poole püüdlemist kehastada? Riigikogus, mis on täis hallides ülikondades mehi ja tuhmides komplektides naisi, ei ole eriti raske korralikku moeavaldust teha. Tasub vaid natuke pingutada.